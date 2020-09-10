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سيارات

Genesis تكشف عن سياراتها الجديدة الفاخرة.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
أصبحت سيارات شركة Genesis على مدار السنوات الأخيرة من أكثر السيارات الفاخرة شهرة وموثوقية ، ولكن هذا العام تتحضر الشركة للإعلان عن نموذج جديد يعزز حضورها في الأسواق 


تداولت صفحات التواصل الإجتماعي على مواقع الإنترنت مؤخرا فيديوهات وصور عن احدث موديلات  شركة Genesis التى تستعد لإطلاق نموذج جديد من سيارة G70 

 تأتي السيارة G70 بهيكل سيدان يحمل روح السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة بنفس الوقت ، ويجمع في تصميمه  ملامح من سيارات G80 ،GV80  ، وتتميز السيارة فتحات هوائية كبيرة على المقدمة ، وأعلى على العجلات ، وواجهة أمامية غريبة التصميم فيها شبك عريض  مثلث الشكل  ، ومصابيح مزدوجة 

وأكدت التسريبات أن السيارة G70 من المفترض أن تكون متاحة في الأسواق أكتوبر القادم ، كما أنها ستحل على نموذج في كوريا الجنوبية على عدة أنواع من المحركات ، محركات ديزل توربينية بسعة 2.2 لتر وعزم 202 حصان ، و محركات بنزين بسعة 2.0 لتر ،وعزم 252 حصان ، و محركات بنزين بسعة 3.3 لتر ،وعزم 370 حصان .

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