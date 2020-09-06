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سيارات

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تستمر شركة جينيسيس لصناعة السيارات فى تجهيزاتها للانتهاء من سيارتها الجديدة G70 موديل 2021 ، ولكن قامت العدسات التجسسية بالتقاط بعض الصور لها قبل الكشف عنها خلال الأشهر القادمة .

وأظهرت الصور التجسسية العديد من تفاصيل السيارة الجديدة من جينيسيس G70 موديل 2021 ، وأهمهاهو الواجهة الأمامية الجديدة، المستوحاة من سيارة جينيسيس G80 2021 الجديدة، كما ستحصل على مصابيح أمامية مقسمة.

بالإضافة الى شبك جديد للسيارة بالكامل ، واكصدامات أمامية وخلفية، ومصابيح خلفية بشكل جديد، ولكن لا تبدو بتحديثات كثيرة بسبب تحديثات منتصف العمر للسيارة .

واكد خبراء السيارات ان المقصورة الداخلية ستحصل على نظام ترفيهي جديد مع شاشة أكبر ومجموعة أدوات محدثة ، بالاضافة الى محرك البنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ستستمد منه قوتها والذي يوفر 252 حصانًا في محرك G70 الحالي .

ومن المرجح ان يتم استبداله بـ 2.5 لتر، وتنتج 290 حصانًا و 310 رطل قدم (420 نيوتن متر) من عزم الدوران وإقرانها بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وسيستمر المحرك مزدوج التوربو V6 سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصانًا، والذي يتيح تسارع من 0-96 كم / ساعة في 4.5 ثانية، وسيكون هو المحرك الأعلى أداءً في تشكيلة المحركات.

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي
شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي
شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي
شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي
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