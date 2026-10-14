قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة: وقف تصدير خامات تعدينية.. وطرح مجمعات صناعية جديدة.. الحرب الإيرانية اندلعت بعد 10 أيام من تولي الوزارة
الخارجية الروسية: لم نتلقَّ أي طلب للوساطة بين السعودية والفصائل اليمنية
رئيس جامعة القاهرة عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وزير الرياضة يهنئ منتخبات رفع الأثقال بالحصاد التاريخي في البطولات العربية والأفريقية
الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا
وزير الخارجية يستعرض تجربة مصر في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية أمام البنك الدولي
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمد على

قال الحرس الثوري الإيراني إن هناك احتمالا لأن تشن أمريكا حربًا جديدة على طهران، وذلك لغرض مكايدتهم وتحقيق مكسب سياسي.

وذكر الحرس أن هذا الاحتمال قائم لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات القادمة، وهي انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

واليوم، قالت القوة ‌البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم، الأربعاء، إن سفينة حاويات غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز، وذلك إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها.

وذكر البيان أن السفينة، التي كانت تحمل أكثر من ‌2500 حاوية، حاولت عبور ‌مسار وصفه الحرس الثوري بأنه غير مصرح ‌به وخطير، وحث البيان في الوقت نفسه السفن الإيرانية والصيادين على توخي الحذر.

إيران الحرس الثوري أمريكا ترامب التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

مؤشر الأسواق المالية الإفريقية يسجل أعلى متوسط في عقد رغم استمرار ضعف السيولة

مؤشر الأسواق المالية الإفريقية يسجل أعلى متوسط في عقد رغم استمرار ضعف السيولة

بوتين : تأمين مسارات الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة يحظى بأهمية بالغة

بوتين : تأمين مسارات الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة يحظى بأهمية بالغة

المفوضية الأوروبية تقترح تأجيل متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات الميثان لتخفيف أعباء الطاقة

المفوضية الأوروبية تقترح تأجيل متطلبات الإبلاغ عن انبعاثات الميثان لتخفيف أعباء الطاقة

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد