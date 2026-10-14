الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا

قال الحرس الثوري الإيراني إن هناك احتمالا لأن تشن أمريكا حربًا جديدة على طهران، وذلك لغرض مكايدتهم وتحقيق مكسب سياسي.

وذكر الحرس أن هذا الاحتمال قائم لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات القادمة، وهي انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

واليوم، قالت القوة ‌البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم، الأربعاء، إن سفينة حاويات غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز، وذلك إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها.

وذكر البيان أن السفينة، التي كانت تحمل أكثر من ‌2500 حاوية، حاولت عبور ‌مسار وصفه الحرس الثوري بأنه غير مصرح ‌به وخطير، وحث البيان في الوقت نفسه السفن الإيرانية والصيادين على توخي الحذر.