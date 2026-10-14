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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يضخ 2.86 مليار يورو لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية وتوفير الطائرات المسيّرة والصواريخ

الاتحاد الأوروبي يضخ 2.86 مليار يورو لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية وتوفير الطائرات المسيّرة والصواريخ
الاتحاد الأوروبي يضخ 2.86 مليار يورو لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية وتوفير الطائرات المسيّرة والصواريخ
أ ش أ

 أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تخصيص 2.86 مليار يورو لأوكرانيا، في إطار الشق الدفاعي من قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، لتمويل احتياجاتها العسكرية العاجلة، بما يشمل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والذخائر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- تعليقًا على ذلك: إن الدعم الأوروبي يكتسب أهمية متزايدة لمساعدة كييف على حماية مجالها الجوي وإنقاذ الأرواح، وتلبية الاحتياجات العملياتية الأكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ اللازمة للدفاع عنها.

ويخصص قرض دعم أوكرانيا، الذي يغطي الفترة 2026-2027، نحو 60 مليار يورو للإنفاق الدفاعي و30 مليار يورو للمساعدات الموازنية، فيما تعتزم المفوضية صرف 28.3 مليار يورو خلال عام 2026 وحده لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية الأوكرانية، مع مواصلة صرف دفعات إضافية ضمن الشق الدفاعي للقرض خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الدعم في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة رابع فصل شتاء منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة، إذ يستهدف تسريع تسليم المعدات الدفاعية تمكين القوات الأوكرانية من حماية المدنيين والمدن من الهجمات.

وأكدت المفوضية أن قرارات التمويل تستند إلى الاحتياجات المتغيرة لأوكرانيا، وتخضع للشروط المتفق عليها وآليات المتابعة والرقابة. ومنذ عام 2022، قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء دعما إجماليا لأوكرانيا بقيمة 231.5 مليار يورو، من بينها 3.8 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وأوضحت المفوضية أن أوكرانيا لا يزال بإمكانها الحصول على 29.64 مليار يورو من الدعم المالي خلال ما تبقى من عام 2026، منها 25.24 مليار يورو في إطار قرض دعم أوكرانيا، موزعة بين 12.54 مليار يورو لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية و12.7 مليار يورو لدعم الموازنة، إلى جانب 4.4 مليار يورو متاحة من مخصصات "مرفق أوكرانيا" السابق لدعم الموازنة.

وبذلك، يتجاوز الدعم الموازني المتاح لأوكرانيا خلال الأشهر المتبقية من العام 17 مليار يورو، رهنا باستيفاء الشروط ذات الصلة الواردة في خطة أوكرانيا ومذكرة التفاهم.

المفوضية الأوروبية الشق الدفاعي من قرض دعم أوكرانيا تمويل احتياجاتها العسكرية العاجلة الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي

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