عواصف عاتية تسبب فيضانات وإغلاق للطرق في اليونان

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في حدوث فيضانات وإغلاق طرق وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، وكانت جزيرة إيفيا وجزر سبوراديس وجزيرة رودس من بين المناطق الأكثر تضررا.

ففي جزيرة إيفيا، أدى فيضان نهر "كيرياس" إلى إغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى عاصمة الجزيرة "خالكيدا"، بينما انهار جسر فرعي بالقرب من منطقة "بوليتيكا" في بلدية "ديرفيس-ميسابيا". وتم تحويل حركة المرور المتجهة إلى "خالكيدا" عبر منطقتي "ميتوخي" و"دافنوسا".

وتلقت فرق الإطفاء 58 بلاغا لطلب المساعدة في منطقتي أتيكا وإيفيا في الفترة ما بين مساء الثلاثاء والساعة السادسة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي؛ ونُفذت تسع عمليات لشفط المياه و15 عملية لإزالة الأشجار في أتيكا، بالإضافة إلى 19 عملية إزالة أشجار وعملية واحدة لتنظيف الطرق في إيفيا.

وفي جزيرة "سكياثوس"، جرفت مياه الفيضانات سيارتين، وغمرت المنازل، واقتلعت الأشجار، كما تلقت محطة الإطفاء المحلية أكثر من 20 بلاغا لطلب المساعدة. وتم الإبلاغ أيضاً عن انقطاع التيار الكهربائي في جزيرة "سكوبيلوس" المجاورة.

وأصدرت السلطات تحذيراً للطوارئ في جزيرة رودس، وحثت السكان والزوار على أن تقتصر تنقلاتهم على الرحلات الضرورية فقط. وأدت الفيضانات إلى إغلاق جزء من الطريق الواصل بين "أرخانجيلوس" و"مالوناس" وتعليق خدمات الحافلات في منطقة "فاليراكي".

وتم حظر انطلاق العبارات من مينائي "بيرايوس" و"لافريو"، في حين كان من المتوقع أن تسير الرحلات الصباحية من ميناء "رافينا" بشكل طبيعي.

كما أُغلقت المدارس ومراكز رعاية الأطفال في جميع أنحاء جزر "سيكلاديز" و"دوديكانيسيا"، وكذلك في جزر إيفيا وسكياثوس وسكوبيلوس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية في عدة مناطق، بما في ذلك إيفيا وجزر سبوراديس وشرق ثيساليا وجزر دوديكانيسيا وجزيرة كريت.