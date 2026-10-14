زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أجراها مع شبكة (NPR) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية.

وأضاف زيلينسكي - حسبما نقلت الشبكة الإخبارية - أن إدارة ترامب حذرت من إمكانية قطع تبادل المعلومات الاستخباراتية ما لم توقف القوات الأوكرانية هجماتها بطائرات مسيرة بعيدة المدى على مصافي النفط داخل روسيا، مشيرا إلى أن قادته العسكريين أبلغوه بأن هذا التحذير قد تم نقله عبر القنوات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة والخدمات اللوجستية الروسية بهدف إضعاف قدرة الكرملين على خوض الحرب.

وقال إن أوكرانيا ترغب في إنهاء الحرب لكنها ستواصل شن الهجمات حتى تتوقف روسيا عن مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قرار ترامب برفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي لن يؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة، نظرا لعدم كفاية الكميات المتاحة.

وكشف زيلينسكي أيضا أنه علم بمقترح ترامب بشأن "هدنة الطاقة" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض زيلينسكي ما قاله الرئيس ترامب بأن أوكرانيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار الديزل، مؤكدا أن هذا الارتفاع ناجم عن الحرب التي تشارك فيها إيران.

وقال: "يدرك معظم الناس حول العالم سبب ارتفاع أسعار أي نوع من أنواع الطاقة، بما في ذلك الديزل، فالسبب يعود إلى مضيق هرمز. نعم، يعود الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز".