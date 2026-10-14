قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة القاهرة عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وزير الرياضة يهنئ منتخبات رفع الأثقال بالحصاد التاريخي في البطولات العربية والأفريقية
الحرس الثوري الإيراني: هناك احتمال لشن أمريكا حربا جديدة علينا
وزير الخارجية يستعرض تجربة مصر في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية أمام البنك الدولي
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية

زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية
زيلينسكي: إدارة ترامب حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية معنا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية
أ ش أ

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أجراها مع شبكة (NPR) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذرت من أنها قد توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ما لم تتوقف كييف عن استهداف مصافي النفط الروسية.

وأضاف زيلينسكي - حسبما نقلت الشبكة الإخبارية - أن إدارة ترامب حذرت من إمكانية قطع تبادل المعلومات الاستخباراتية ما لم توقف القوات الأوكرانية هجماتها بطائرات مسيرة بعيدة المدى على مصافي النفط داخل روسيا، مشيرا إلى أن قادته العسكريين أبلغوه بأن هذا التحذير قد تم نقله عبر القنوات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة والخدمات اللوجستية الروسية بهدف إضعاف قدرة الكرملين على خوض الحرب.

وقال إن أوكرانيا ترغب في إنهاء الحرب لكنها ستواصل شن الهجمات حتى تتوقف روسيا عن مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، مشيرا إلى أن قرار ترامب برفع العقوبات مؤقتا عن وقود الديزل الروسي لن يؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة، نظرا لعدم كفاية الكميات المتاحة.

وكشف زيلينسكي أيضا أنه علم بمقترح ترامب بشأن "هدنة الطاقة" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض زيلينسكي ما قاله الرئيس ترامب بأن أوكرانيا مسؤولة عن ارتفاع أسعار الديزل، مؤكدا أن هذا الارتفاع ناجم عن الحرب التي تشارك فيها إيران.

وقال: "يدرك معظم الناس حول العالم سبب ارتفاع أسعار أي نوع من أنواع الطاقة، بما في ذلك الديزل، فالسبب يعود إلى مضيق هرمز. نعم، يعود الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شبكة NPR الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

سقوط عامل من الطابق الخامس بالمنصورة الجديدة وإصابته بنزيف في المخ

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ارشيفيه

مصرع ثلاثة شباب في حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد