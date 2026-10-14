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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائية تغذية: طهي الطعام يسهل هضمه ويعزز كفاءة امتصاص العناصر الغذائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت الدكتورة حنين سالم، أخصائية تغذية علاجية، أن طهي الطعام يعرضه للحرارة والماء، ما يؤثر في حجمه وخصائصه؛ إذ يمتص الأرز الماء أثناء الطهي فيزداد حجمه، موضحة أن التعرض للحرارة يسهل هضم الطعام في المعدة، ويساعد على امتصاص ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن وسعرات حرارية بكفاءة أعلى مقارنة بتناوله نيئًا.

وأضافت سالم، خلال حوارها  عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نقع الطعام أو طهيه لفترة أطول قد يُحدث فرقًا في السعرات الحرارية، لكن هذا الفرق محدود ولا يستدعي التركيز عليه بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن الأهم هو ما يُضاف إلى الطعام أثناء تحضيره، موضحة أن الأرز نفسه يمكن أن يكون صحيًا أو غير صحي بحسب طريقة طهيه والإضافات المستخدمة فيه، ولا سيما كمية الزيت.

وشددت أخصائية التغذية العلاجية، على أن كمية الزيت المضافة إلى الطعام تؤدي دورًا كبيرًا في تحديد سعراته الحرارية، موضحة أن إضافة كميات كبيرة منه قد تحول وجبة صحية إلى وجبة أقل ملاءمة من الناحية الغذائية، مؤكدة أن التحكم في الإضافات أهم من التركيز على تناول الطعام نيئًا أو مطهوًا لفترة أطول عند الاهتمام بخفض الوزن.

الوزن التغذية العلاجية تغذية علاجية الأرز هضم الطعام

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