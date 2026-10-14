رئيس جامعة القاهرة عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تقدمت كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واختيار سيادته عضوًا بالمجلس لمدة أربع سنوات.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذا الاختيار يعكس ما يحظى به الدكتور محمد سامي عبد الصادق من تقدير وثقة، وما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية رفيعة، ورؤية استراتيجية واعية، وإسهامات بارزة في تطوير منظومة العمل الجامعي، وتعزيز مكانة جامعة القاهرة وريادتها العلمية والمؤسسية.

وأضاف أن اختيار رئيس جامعة القاهرة لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل تقديرًا لخبراته القيادية وإسهاماته في العمل المؤسسي، ويجسد أهمية الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب الدكتور حسام صلاح مراد عن خالص تمنياته للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق بدوام التوفيق والسداد في مهامه الوطنية الجديدة، ومواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، ومواصلة تعزيز مكانة جامعة القاهرة ودورها الرائد في خدمة المجتمع والوطن.