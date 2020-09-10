تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان ، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر .

يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .

وأكد الجانب السوداني عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكدًا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة.