AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تكثيف رحلات الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان ، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني في مصر .
يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .
وأكد الجانب السوداني عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكدًا أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة.
يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء فى السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات .
Advertisements

ترشيحاتنا

طريقة عمل العجة على طريقة الشيف توتا.. فيديو

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020

وزير الصحة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

اتجاه لتخصيص إعانات شهرية.. النواب يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

بيان من القوات المسلحة بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين في وزارة النقل مع أحد أفرادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تكشف أناقة رامي رضوان

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

دراسة: الكمامة تحمي الأطفال من كورونا ونزلات البرد و7 أمراض أخرى