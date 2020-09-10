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بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:28 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولافته.

حيث ظهرت بها ريم البارودي، مرتديا فستانا جذاب باللون الفضي اللامع الذى يكشف عن جمالها واناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودي في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تكشف جمالها.
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