بفستان منفوش.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شارك مصمم الأزياء أحمد عبد الله ، متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا للفنانة ريم البارودي من احدث جلسة تصوير خضعت لها.





وتألقت ريم البارودي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام وذا أكمام مكشوفة باللون الموف و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش التل المنفوش.





اقرأ إيضا..





ولم تتكلف ريم البارودي فى ارتداء قطع الإكسسوارت و لكنها اعتمدت على أقراط صغيرة فقط، واتسم الفستان بأنه كشف عن رسمة التاتو التي زادت من جاذبيتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريم البارودي على خصلات شعرها الأشقر القصيرة المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.



