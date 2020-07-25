ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

ردت الفنانة ريم البارودي على إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته، ونشرت البارودي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتب "قريبًا جدًا جدًا".
ردت الفنانة ريم البارودي على إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته، ونشرت البارودي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتب "قريبًا جدًا جدًا".
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Coming very soon 📸🕊🤍💜 Dress & styling by my dearest talented friend @ahmedabdullah_fa Super talented photographer & art director @sherifelbouhyofficial Makeup artist @by_norhanamr Hairdresser @naserhairdresser Location @swissinn_pyramids 🔜⏳⌛️⏳⌛️
A post shared by Reem Elbaroudy ريم البارودي (@reemelbaroudyofficial) on