ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

- ترددت علياء بسيوني، مع أحمد سعد في عدد من المناسبات، كان أخرها عيد ميلاد الأخير في منزله بالتجمع الخامس، والتقط الثنائي صورًا رومانسية.





- تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن من المتجر.





- أفصح أحمد سعد، قبل أشهر قليلة في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن قصة حبه، ولكن لم يكشف عن اسم علياء بسيوني، ويجهز الثنائي للاحتفال بخطبتهما في شهر أغسطس المُقبل.



