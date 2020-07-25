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فن

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

السبت 25/يوليه/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

ردت الفنانة ريم البارودي على إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته، ونشرت البارودي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتب "قريبًا جدًا جدًا".


تزوج الفنان أحمد سعد في المرة الأولى له من لبنى بيومي، واستمر الزواج منذ عام 2006 وحتى عام 2011، ثم تزوج بعدها من الفنانة ريم البارودي، ثم انفصلا في عام 2017، ليتزوج بعدها من الفنانة سمية الخشاب، واستمر الزواج عامين حتى وقع الطلاق في 2019، ويقوم حاليًا «سعد» بالتحضير لزواج الرابع من علياء بسيوني

وسيطرت حالة من الجدل على بعض صفحات السوشيال ميديا بعد ظهور حبيبة الفنان أحمد سعد، الجديدة والتي تُدعى علياء بسيوني، ما دفع الكثيرون للبحث عنها، ومعرفة المزيد من المعلومات حولها، والتي نستعرضها من خلال السطور التالية: 

- اسمها الثلاثي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هو: علياء بسيوني عثمان. 

- تعيش حبيبة أحمد سعد - علياء بسيوني، في منطقة هليوبوليس، في مصر الجديدة. 

- ترددت علياء بسيوني، مع أحمد سعد في عدد من المناسبات، كان أخرها عيد ميلاد الأخير في منزله بالتجمع الخامس، والتقط الثنائي صورًا رومانسية. 

- تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن من المتجر. 

- أفصح أحمد سعد، قبل أشهر قليلة في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، عن قصة حبه، ولكن لم يكشف عن اسم علياء بسيوني، ويجهز الثنائي للاحتفال بخطبتهما في شهر أغسطس المُقبل. 

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