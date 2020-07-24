بعد قصة حبه مع علياء بسيوني.. أبرز أزمات أحمد سعد العاطفية

ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر المقبل.. وتعرض سعد لأزمتين عاطفيتين في حياته الفنية:





أحمد سعد وسمية الخشاب





بدأت القصة بشوشرة وانتهت بغموض.. لم تنبئ تلك السعادة التي غمرت وجه سمية الخشاب وأحمد سعد أن الثنائي سوف ينفصلان على تلك الحالة من التسريح بغير إحسان.

أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».

لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع أو كواليس بينما اختار أن يُصدِر صورة أبنائه من زوجته السابقة في واجهة المشهد، مانحا انطباعا لدى الجمهور بأن الإختيار قد تم حسمه لصالح أسرته على حساب سمية الخشاب.

سمية قابلت الأمر بهدوء لا متناهي، فنشرت صورا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون الأصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة في رسالة واضحة بأن الانفصال جاء وفقا لرغبتها البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.

أحمد سعد وسمية الخشاب..الحكاية لم تنته عند هذا الإنفصال الهادي، إذ قررت سمية الخشاب أن تفجر مفاجأة بأن الانفصال لم يحدث بعد مثلما صرح سعد.

قالت سمية لبرنامج trending، على قناة mbc4 الفضائية قالت خلاله إنها لم تطلق بعد من أحمد سعد، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى طلاق من الأخير للضرر، وحتى الآن لم يصدر الحكم في القضية.

كما أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.





أحمد سعد وريم البارودي



