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مرأة

بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت ريم البارودى،بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية شميز ازرق مشجر باللون الابيض وااصفر وهو ما تناسب مع الاطلالات الصيفية والالوان العصرية لصيف 2020.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودى فى الماكياج على اللون البنة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارت، واكتفت بوضع ساعه لليد باللون الفضى لإكمال إطلالتها .
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