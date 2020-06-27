بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودى فى الماكياج على اللون البنة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.





كما تركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تتناسب مع ظهورها.



