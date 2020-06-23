على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جريئة على حمام السباحة.

وظهرت بها ريهام أيمن ، بفستان قصير فوق الرقبة باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من النقشات الفوشيا التى تبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.





وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعي، ووضعت قبعة باللون البيج لتبرز جمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة لإكمال إطلالتها.