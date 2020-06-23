AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:34 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جريئة على حمام السباحة.
وظهرت بها ريهام أيمن، بفستان قصير فوق الرقبة باللون الأبيض، ومطعم بمجموعة من النقشات الفوشيا التى تبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلى الطبيعي، ووضعت قبعة باللون البيج لتبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة لإكمال إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعباءة رمضانية.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار.. شاهد

برسومات كرتونية.. صبا مبارك تتألق بالكاجوال على إنستجرام.. شاهد

بفستان جرئ.. منى ممدوح بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

تحبوا تسمعوا ايه.. منى ممدوح تتألق بالكاجوال على البيانو

بـ الحجاب.. مريم الخشت بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

بـ أوف شولدر قصير.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة صيفية جريئة على إنستجرام

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. فتح المقاهي والمطاعم والمساجد.. مواعيد امتحانات السنة النهائية بالجامعات.. ضوابط الحج لهذا العام

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

العرابي: إثيوبيا ضربت بكل المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط في ملف السد

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

ممرضة متعافاة تروي رحلتها مع كورونا.. وتؤكد: رفضت العزل من أجل ابنتي.. فيديو

نشرة الفن.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

AdvertisementS

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

دراسة جديدة: الشمس تقتل فيروس كورونا في دقائق.. تفاصيل

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بفستان كب.. نادية الجندي تبهر جمهورها بإطلالة سوارية

بفستان جلد ومكياج جريء .. ريم مصطفى بإطلالة تبرز جمال أنوثتها