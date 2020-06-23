ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
لفتت ريهام أيمن الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أبيض ممزق ونسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون المستردة الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.
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وانتعلت ريهام أيمن حذاء عصرى مسطح باللون الأبيض، فيما نسقت مع إطلالتها قبعة خوص و نظارة شمس ذات عدسات باللون البنى مما منحها إطلالة متكاملة.
وبدت ريهام أيمن فى احدث جلسة تصوير بخصلات الشعر الكيرلى المنسدله، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على بعض اللمسات البسيطة ذات الألوان الترابية الهادئة.