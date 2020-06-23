AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:38 ص
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


لفتت ريهام أيمن الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أبيض ممزق ونسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون المستردة الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.

اقرأ إيضا..

وانتعلت ريهام أيمن حذاء عصرى مسطح باللون الأبيض، فيما نسقت مع إطلالتها قبعة خوص و نظارة شمس ذات عدسات باللون البنى مما منحها إطلالة متكاملة.

وبدت ريهام أيمن فى احدث جلسة تصوير بخصلات الشعر الكيرلى المنسدله، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على بعض اللمسات البسيطة ذات الألوان الترابية الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بإطلالة أنيقة .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أمام حمام السباحة .. ريهام أيمن تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ابنة إبراهيم يسري تغني بنت الجيران.. ونهال عنبر: موهبة جميلة زي باباها الفنان

لن أعيش في جلباب أبي.. ناهد رشدي: قولت لعبلة كامل هطلق بسببك

يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

بي إن سبورت القطرية تعلن إفلاسها.. وأحمد موسى: ستتحدث عن أمجاد تميم الواهية.. فيديو

أب يلقي رضيعا عمره عامين في بئر عميقة لكثرة بكائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟