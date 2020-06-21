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فن

فى عيد الأب.. ريهام أيمن تنشر صور زوجها شريف رمزى بصحبة أولادهما

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام ايمن , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور لزوجها الفنان شريف رمزى,  بصحبة اولادهما بمناسبة عيد الاب . 

علقت ريهام ايمن على الصور قائلة : يوم أب سعيد للرجل الذي يملك قلبي ، أفضل أب رأيته على الإطلاق ، حب حياتنا 🥰 بنحبك كتير اوى  ❤️❤️❤️

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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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