فى عيد الأب.. ريهام أيمن تنشر صور زوجها شريف رمزى بصحبة أولادهما

علقت ريهام ايمن على الصور قائلة : يوم أب سعيد للرجل الذي يملك قلبي ، أفضل أب رأيته على الإطلاق ، حب حياتنا 🥰 بنحبك كتير اوى ❤️❤️❤️

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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.





يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.



