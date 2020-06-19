ريم البارودى تعود غدا ببرنامج شارع النهار

تعود غدا فى السادسة مساءا الفنانة ريم البارودى ببرنامجها شارع النهار فى ثوبه الجديد بعد أن تم تغير الديكور الخاص بالبرنامج كما تم أيضًا تغيير ومحتوى البرنامج فأصبح يتحدث عن كل ما يخص الشارع المصرى والوطن العربى.





وحرصت الفنانة ريم البارودى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





وتألقت ريم البارودى فى الصورة بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست ياسمين رضا، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة واتسم التصميم بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة، وقد حمل التصميم توقيع دار الازياء العالمية Ted Baker.





وانتعلت ريم البارودى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج من ماركة Christian Louboutin، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريم البارودى على خصلات شعرها الاشقر المنسدله على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل أمين مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.