AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريم البارودى تعود غدا ببرنامج شارع النهار

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:07 م
ريم البارودى
ريم البارودى
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة
تعود غدا فى السادسة مساءا الفنانة ريم البارودى ببرنامجها شارع النهار فى ثوبه الجديد بعد أن تم تغير الديكور الخاص بالبرنامج كما تم أيضًا تغيير ومحتوى البرنامج فأصبح يتحدث عن كل ما يخص الشارع المصرى والوطن العربى. 

وحرصت الفنانة ريم البارودى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت ريم البارودى فى الصورة بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست ياسمين رضا،  حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة واتسم التصميم بنقوشات الورد ذات الألوان المبهجة، وقد حمل التصميم توقيع دار الازياء العالمية Ted Baker. 

وانتعلت ريم البارودى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج من ماركة Christian Louboutin، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريم البارودى على خصلات شعرها الاشقر المنسدله على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل أمين مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريم البارودي: الحقد والحسد والنفاق أخطر الفيروسات على وجه الأرض

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

بجمبسوت لامع.. هبة السيسي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد قرار وقفها .. ريم البارودي تعود من جديد إلى تقديم برنامجها

ترشيحاتنا

صورة نادرة لـ ليلى علوي بصحبة محمود عبد العزيز والفيشاوي ويسرا

أستاذ باطنة: جسم المصاب بـ كورونا ينتج الأجسام المضادة في اليوم الخامس

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور

6 أندية تطلب ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي

من أمام البحر.. نور تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدمان المخدرات يدفع أبوين لبيع طفلهما حديث الولادة.. اعرف الحكاية

مشخصاتية الفنانين على السوشيال ميديا.. نانسي زيدان: نفسي أمثل وأقابل عادل إمام.. فيديو

ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور