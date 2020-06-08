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فن

بعد قرار وقفها .. ريم البارودي تعود من جديد إلى تقديم برنامجها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:27 م
ريم البارودى
ريم البارودى
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريم البارودى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة مع نقيب الاعلاميين طارق سعدة بعد اصدار تصريح لتقديم برنامجها "شارع النهار". 


وعلقت ريم البارودى على الصورة قائلة: "مع سيادة نقيب الاعلاميين طارق سعده اثناء إصدار تصريح مقدمة برامج قناة النهار".


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وكان المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أصدر قرارا بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية وهم: "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة". 


وقرر المجلس منع ظهورهم على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

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