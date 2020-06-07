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فن

ريم البارودي ردا على التجاوزات: لما الكبار بيدخلوا لازم أسكت

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

طلبت إحدى متابعات ريم البارودي منها عبر أحد منشوراتها على "إنستجرام" عدم التعليق على التجاوزت التي تقال في حقها من البعض.


وردت ريم عليها وقالت: "أنا مش بتكلم ولا هتكلم احترامًا مني دائما وأبدا لنقابة المهن التمثيلية وأنا عند وعدي مع دكتور أشرف زكي ربنا يديله الصحة ولا طلعت عملت لايف ولا باكل عيش علي قفا زمايلي في كل فيديو علي اليوتيوب وساكته نهائي علي استفزازات وتلقيحات وبكل طرق عاوزين شكلي يطلع وحش وأنا نص عمري بمثل.. صحيت لاقيت زفه كأني اتمسكت لقدر الله في حاجة سيئة السمعة وعيني عينك يا ستار يارب واسمي أنا بيتحط جنب سما المصري!!".


كان الجمهور، ريم البارودي بتوضيح حقيقة الأزمات التي تمر بها خلال الفترة الحالية وذلك من خلال تعليقاتهم على فيديو كانت قد نشرته عبر إنستجرام.


وقال أحد المتابعين: "بس ياريم انتي قولتي هتنزلي فيديو وتحكيلنا كل الحقايق وهتردي علي كل حاجة، ولغاية دلوقت منزلتيش اي حاجه".


بينما ردت ريم البارودي قائلة: "نقابة المهن التمثيلية تدخلت من  السيد الدكتور اشرف زكي، وانا وعدته اني التزم الصمت، وكل شي مسجل من اول ماسرسبوو الفويسات، لحد البيان اللي بيتبعت عن طريق الايجوري اللي بيكتبلها، والحمد الله في صحفيين كبار محترمين شاهدين أن خالد الاجوري بعت بيان لمعظم الصحفيين عشان ينشر في الصحافة حالا، ولما كبار بيدخلوا؛ لازم أسكت، أشكرك".


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ريم البارودي ردا على التجاوزات: لما الكبار بيدخلوا لازم أسكت
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