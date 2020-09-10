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أخبار البلد

الزراعة تناشد بالاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات التقاوي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
ناشد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ، جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالاسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710
او الإدارة العامة للتسويق 0235694050.


وأوضح خلال تصريحات له ،  أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية  مع ضروة الالتزام بإتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى انتاحية.


 ‏واضاف ابراهيم ان أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من اجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.

 واسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي:
 ‏ القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها، و
 ‏الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات. 
 ‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها 
 ‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها. 
 ‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيها 
 ‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها
 ‏البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه.



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