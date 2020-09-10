AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فستان قصير.. درة على أحد المراكب وسط البحر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة درة صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستانا كحلي قصيرا، وشعرها الناعم المنسدل علي الاكتاف، وواضعة ماكياج رقيقا ابرز ملامحها الانثوية. 

كانت احدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين .

 ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها. 

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان قصير.. درة تستعرض جمالها ورشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد

درة تهنئ الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

بإطلالة صباحية.. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

على شراع أحد المراكب.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

ترشيحاتنا

آخرهم نجل شريف حلمي .. حوادث مرعبة لأبناء النجوم

6 قرارات جمهورية جديدة.. أبرزها إنشاء قسمي شرطة

حماية المستهلك يلزم أوبر بإضافة ميزة جديدة للمستخدم.. والشركة تستجيب

مصادر: مؤمن زكريا يحضر مران الأهلي بالتتش

استجابة للمواطنين.. 12 إجراء جديدا اتخذته الحكومة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

بعد موقفها مع المجند "قومي المرأة" يبحث عن "سيدة القطار" لتكريمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف إنساني..هاني الناظر يشكر سيدة القطار وعائلتها بطريقته الخاصة

من الألماس والذهب.. سعر بروش الملكة إليزابيث المفضل

مريض السكر يعاني من رائحة الفم الكريهة.. دراسة تكشف العلاقة