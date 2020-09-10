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اقتصاد

أسعار النفط تسجل 40.81 دولار لعقود برنت و38.01 دولار للخام الأمريكي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وكالات
سجلت أسعار النفط اليوم، 40.81 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار سنتين أو ما يوازي 0.05 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.01 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 4 سنتات أو ما يوازي 0.1 %.


ولم تشهد أسعار النفط اليوم الخميس أي تغير يُذكر، بعد أن انخفضت في وقت سابق إذ ما زالت آفاق الطلب تغلفها الضبابية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول وفي الوقت الذي كشفت فيه بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع في الأسبوع الماضي وفقا لرويترز. 

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وذلك مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض 1.4 مليون برميل.

 
وقال تقرير  نشرته جمعية المعدات والخدمات البترولية، إن خسائر الوظائف في حقول النفط الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تجاوزت 100 ألف في الولايات المتحدة في أغسطس، حتى بالرغم من استئناف بعض مشاريع الحفر، مضيفا أن 121 ألف وظيفة في حقول النفط فُقدت في الإثني عشر شهرا الماضية، وإن التوظيف في القطاع بالولايات المتحدة كان عند أدنى مستوي منذ مارس 2017. 
 
وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.
 
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