وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ، يوم الثلاثاء المقبل، معرض كنوز متاحفنا الفنية 5" مختارات من الفن الأوربى " يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمى) بالزمالك، و يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 31/10/2020 .





وقال الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، إن العرض الفنى " مختارات من الفن الأوربى " هو النسخة الخامسة من سلسلة كنوز متاحفنا الفنية التى تبناها مجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " منذ إعادة إفتتاحه حيث يضم هذا المعرض أكثر من مائة عمل فنى من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال ( بول جوجان ، رودان ، كلود مانيه ,إدوارد مانيه , رينوار، وألفريد سيسلى وديجا ) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربى تغطى فى مجموعها فترة زمنية تتجاوز المائتى عام ليكون بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التى سادت أوربا فى تلك الفترة الزمنية والربط بينها حيث تعد تلك العروض الأستثنائية تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية ونهجًا مثمرًا يذكرنا بأن مصر كانت ومازالت مركزًا ومقصدًا لكل فنون العالم .





يأتى هذا المعرض الفنى الكبير والهام بعد فترة توقف طويلة بسبب إنتشار جائحة كورونا وبذلك يعد إيذانا بعودة النشاط الفنى بقوة فى الفترة القادمة.