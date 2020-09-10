AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأحد.. نظر عدم دستورية مواد فى قانون التجارة الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:56 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
Advertisements
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الاحد المقبل دعوى عدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

وتضمنت المواد فى الدعوى المقامة من يسري عبد الرحمن حسن وحملت رقم 17 لسنة 31 دستورية استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات واسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات

9 أغسطس.. نظر دعوى بطلان عدم جواز التوريث بين مسلم وصاحب ديانة أخرى

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية مادة فى قانون العقوبات

نظر دعوى عدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب.. 9 أغسطس

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون البنك المركزي

مفوضو الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة الإقرارات الضريبية

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز.. المصري يتقدم على بيراميدز بهدف محمود وادي في الشوط الأول.. فيديو

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

شعبة الذهب: 7 جنيهات زيادة في سعر الجرام اليوم الخميس 10-9-2020

وزير التربية والتعليم يستقبل الطفل مهند صاحب اقتراح تدريس مادة «احترام الآخر» ويهديه نسخة من الكتاب

الدوري الممتاز.. المصري يفاجئ بيراميدز بهدف مبكر.. فيديو

إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق 2020

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق 2020

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: ولادكم في عينينا ولن تضيع السنة الدراسية على أي طفل مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. درة بإطلالة مثيرة للجدل داخل البحر

الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان

موقف إنساني..هاني الناظر يشكر سيدة القطار وعائلتها بطريقته الخاصة