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رياضة

الأولمبية تواصل اعتماد تصنيفات الاتحادات الرياضية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:07 م
هشام حطب
هشام حطب
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منتصر الرفاعى - عمرو الحلوانى
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف عدد من الاتحادات الرياضية عن الموسم 2019/2020 من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

الاتحادات التي تم اعتمادها هي السلاح والكاراتية الرياضي والكاراتية التقليدي والملاكمة والخماسي الحديث والشراع الإنزلاق على الماء والوشو كونغ فو والبلياردو والبولينج والقوة والريشة الطائرة والكرة الطائرة البارالمبية والهجن والفروسية.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والإعتماد حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور.

وينتظر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية انتهاء المسابقات في باقي الاتحادات من أجل تقديم التصنيف الخاص بها لمراجعته واعتمادها.
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