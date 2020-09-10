الأولمبية تواصل اعتماد تصنيفات الاتحادات الرياضية

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف عدد من الاتحادات الرياضية عن الموسم 2019/2020 من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.
الاتحادات التي تم اعتمادها هي السلاح والكاراتية الرياضي والكاراتية التقليدي والملاكمة والخماسي الحديث والشراع الإنزلاق على الماء والوشو كونغ فو والبلياردو والبولينج والقوة والريشة الطائرة والكرة الطائرة البارالمبية والهجن والفروسية.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والإعتماد حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور.
وينتظر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية انتهاء المسابقات في باقي الاتحادات من أجل تقديم التصنيف الخاص بها لمراجعته واعتمادها.