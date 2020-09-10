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سيارات

لوسيد إير الكهربائية تصل السعودية.. تعرف على المواصفات والأسعار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:01 م
لوسيد إير
لوسيد إير
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أماني نوار

كشفت شركة لوسيد موتورز عن سيارتها الكهربائية إير بالمواصفات الإنتاجية ، وتم نحت  إير بأناةق  بتصميم جذاب مستقبلي ، وحثث لها أيضا معامل سحي 0.21 ، وهو  الأفضل في العالم متفوقا على مرسيدس أس كلاس ( 0.22 ) ، وتيسلا موديل إس ( 0.24 ) وهذا يجعل الهواء يتدفق بسلاسة  دون أي مقاومة.     

          

وتتمتع السيارة بمقصورة رحبة توفر أقصى مساحة ممكنة مع تميزها بقمرة قيادة ذات زجاج منحني 34 بوصه ذو شاشة عرضk 5 وتبدو عائمة على لوحة القيادة مع إمكانية إخفائها.


كما تم تطوير أنظمة مساعدة متطورة للسائق تستخدم 32 مستشعر يتضمنه نظام ليدار علي الدقة يعمل جنبا إلى جنب مع خرائط بتقنية  متطورة لتقديم نظام القيادة الذاتية.


وسيتم شحن البطارية بمدى 32 كم خلال دقيقة واحدة بما يعادل 482 كم خلال 20 دقيقة عند استخدام محطة شحن سريع وهو ما ينطبق على فئات لوسيد أير.


أما بالنسبة للأسعار فتأتي لوسيد إير ستاندرد بسعر 300.000 ألف ريال، بينما لوسيد إير توربنج سعرها 356.250 ريال.

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