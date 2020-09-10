AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد الشرنوبي يستمتع بالعطلة الصيفية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك محمد الشرنوبي متابعيه وجمهوره، صورة جديدة أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية، عبر حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

كان محمد الشرنوبي طرح أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الانفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، عبر صفحته بموقع انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي  ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
View this post on Instagram

Photo by @gimoooz

A post shared by محمد الشرنوبي (@sharnouby) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياة جديدة... محمد الشرنوبي يشعل انستجرام بصورة مع زوجته

عمر الشناوي يستمتع بعطلته الصيفية بصحبة كلبه ..شاهد

محمد الشرنوبى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى.. شاهد

من داخل الجيم.. محمد الشرنوبى يبهر الجمهور في أحدث ظهور.. شاهد

من أمام البحر .. محمد الشرنوبي يشارك جمهوره عطلته الصيفية

محمد الشرنوبي يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير له على الشاطئ

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

سيدة فيديو القطار: تمسكت بدفع ثمن التذكرة للمجند لأنه زي أولادي..فيديو

الكاف: مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدون جماهير

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 17 سبتمبر الجاري

200 مليون جنيه شرط إنبى لرحيل أسامة جلال إلى الأهلي

3 أكواب سحرية.. علاج السعال واحتقان الزور والكحة

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر