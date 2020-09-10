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فن

عظيمات مصر.. أحمد فلوكس يشيد بسيدة القطار بعد موقفها في واقعة المجند والكمساري

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:37 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
أشاد أحمد فلوكس بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام كمسري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلق عليها قائلا: "عظيمات مصر من أنجبن رجال مصر #سيدة_القطار". 


وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.


وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

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وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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