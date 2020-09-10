AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيدة القطار تتصدر تويتر.. ومغردون: جميلك على راسنا يا ست الكل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:04 م
سيدة القطار
سيدة القطار
Advertisements
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_القطار بعد دفاع إحدى السيدات عن مجند بالجيش أمام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#سيده_القطار  الله علي جدعنة وشهامة الست المصرية الأصيلة اللي تحركت  بمشاعر الأم . حضرتك فوق راسنا كلنا بطيبتك وحنانك . ربنا يعزك ." و "‏‎#سيده_القطار ست الكل".

وقال آخرون "‏تحيه للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل ‎#سيده_القطار "و" ‏‎#سيده_القطار ست الكل... أيقونة جديدة تضاف لعظيمات مصر ".



وأضاف آخرون" ‏جميلك على راسنا يا ست الكل يا عظيمة .. ‎#سيدة_القطار سيدة الرحمة ..و.. الإنسانية ..و.. الشهامة ..و.. المجدعة "و" ‏‎#سيدة_القطار هذه السيدة العظيمة تستحق التكريم واما عن رئيس القطر فيحاكم فوري لاهانته رجل من القوات المسلحة وهي الدرع الواقي للبلد". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ست بـ 100 راجل.. تعرف على قصة #سيدة_القطار

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

عظيمات مصر.. أحمد فلوكس يشيد بسيدة القطار بعد موقفها في واقعة المجند والكمساري

الست دي هي مصر.. ريهام سعيد تشيد بسيدة القطار

مشيدا بدور سيدة قطار المنصورة.. الجندي: مشروع قانون لإعفاء المجندين من مصروفات الانتقال

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام المصري بهدف محمود وادي.. فيديو

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

بعد التعاقد مع رمضان صبحى .. بيراميدز يخسر 3 مباريات متتالية فى الدوري

سيدة القطار تتصدر تويتر.. ومغردون: جميلك على راسنا يا ست الكل

كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك للقاء سموحة

أستاذ تخطيط عمراني : فكرة الكحول ظهرت لأول مرة في الإسكندرية

AdvertisementS

اخبار سارة لأصحاب المعاشات.. استخراج كارت ميزة مجانًا وبعائد يومي

الأهلي يسلم مؤمن زكريا تعاقده كاملا

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخس؟

نسيتها في منزل يحترق.. طفلة 3 أعوام تصارع الموت بسبب جدتها المخمورة

دون أدوية.. أفضل طرق العلاج المنزلية للتحكم في الكوليسترول