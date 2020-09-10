إقالة جاريدو وكورونا يتوغل .. أزمات الوداد تحاصر الفريق قبل لقاء الأهلي

وسارع الناصيري إلى إقالة جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي حيث يحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.

لعنة الإصابات

يستمر مسلسل الإصابات في صفوف فريق الوداد المغربي، منافس الأهلي في الدور نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أُصيب أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد المغربي، في اصطدام قوي مع أحد مهاجمي فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت فريقهما في منافسات الدوري.





وفي الدقيقة 76، اصطدم التكناوتي اصطدامًا قويًا بالرأس مع أحد مهاجمي الجيش الملكي، ليسقط على الأرض لكنه طالب بإكمال المباراة.





ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا



