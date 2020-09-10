إقالة جاريدو وكورونا يتوغل .. أزمات الوداد تحاصر الفريق قبل لقاء الأهلي

يعاني نادي الوداد الرياضي المغربي، خلال الفترة الحالية، من أزمات عديدة منها الغرامات والإصابات العديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشي بكثرة في المغرب وفي غالبية أنحاء العالم، وآخرها إقالة المدير الفني الإسباني جاريدو.
وينتظر الوداد مباراة هامة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أشارت التقارير المغربية إلى أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي يتولى فى الوقت الراهن منصب المدير الرياضي لفريق الوداد البيضاوى المغربي.
يذكر أن تقارير صحفية مغربية أكدت فسخ الوداد الرياضي عقد مدربه خوان كارلوس جاريدو، بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الارتباط بشكل ودي.
وسارع الناصيري إلى إقالة جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي حيث يحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.
لعنة الإصابات
يستمر مسلسل الإصابات في صفوف فريق الوداد المغربي، منافس الأهلي في الدور نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أُصيب أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد المغربي، في اصطدام قوي مع أحد مهاجمي فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت فريقهما في منافسات الدوري.
وفي الدقيقة 76، اصطدم التكناوتي اصطدامًا قويًا بالرأس مع أحد مهاجمي الجيش الملكي، ليسقط على الأرض لكنه طالب بإكمال المباراة.
ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا
الأزمة الثانية هي ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل فريق الوداد المغربي إلى 15 حالة، مع تأجيل عدد كبير من المباريات المحلية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.
وحسب موقع " le360 سبورت" المغربى، أن المسحة الأخيرة التى خضع لها فريق الوداد بينت ظهور حالة جديدة.
وتم نقل سعيد بادو مدرب حراس الوداد إلى أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة من الوباء العالمى، تحت مراقبة طبية دقيقة بعد تدهور صحته عقب إصابته بفيروس كورونا.