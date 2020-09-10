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ديني

10 ملايين متابع لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:40 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
حققت دار الإفتاء المصرية، نجاحا مسبوقا في مجال الفضاء الإلكتروني، بعد وصول صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إلى عشرة ملايين متابع.

وتنفرد دار الإفتاء المصرية، عن باقي المؤسسات الدينية، في السوشيال ميديا، وتحقق انتشارا واسعا للوصول إلى أكبر قدر من المتابعين داخل مصر وخارجها، بفعل ما تقدمه الدار من خدمات لمتابعيها.

وتقدم دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المنشورات المهمة على صفحتها بشكل يومي، تتنوع ما بين البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، وكذلك الأحكام والفتاوى الدينية المتعلقةبكافة الأمور الحياتية.

وتقدم كذلك الحكم والمواعظ والأحاديث والتفاسير للنصوص الدينية، المنبثقة  من الكتاب والسنة، يلقيها أمناء الفتوى المدربين على أعلى مستوى.
10 ملايين متابع لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك
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