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رياضة

عمر ربيع ياسين: ريكاردو يقود الإسماعيلي أمام الأهلي والمدرب يحصل على 15 ألف دولار شهريا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن طلب البرازيلي ريكاردو المدير الفني الجديد للنادى الإسماعيلى، قيادة الفريق فى مباراته الهامة أمام الأهلى مساء الجمعة.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ريكاردو يسعي لاستغلال الاهتمام الإعلامي والضوء المسلط على مباراة الأهلي والإسماعيلي، حيث يري أن تحقيق نتيجة إيجابية سيمنحه دفعة هائلة في بداية توليه المسؤولية، وفي حالة الخسارة لن يتم توجيه أي لوم له باعتباره متولي المسؤولية قبل اللقاء بساعات". 

وأكد ياسين أن عقد ريكاردو مع الإسماعيلي مدته موسم ونصف الموسم، يحصل خلالها المدير الفني علي 15 ألف دولار شهريًا، ولا يتضمن العقد شروطا جزائية.
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