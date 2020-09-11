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أخبار العالم

وزير الإعلام الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
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أحمد قاسم
قال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في بيان عاجل له منذ قليل، إن انفجار مدينة الزرقاء وقع في مستودع لقنابل مورترز غير صالحة للاستعمال شرق المحافظة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأضاف: "انفجار مدينة الزرقاء نتج عن تماس كهربائي بمستودعات تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصادر عسكرية قولها: "ندعو لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء إلا من خلال المصادر الرسمية".

وقال التلفزيون الأردني إن الأمن أغلق منطقة الانفجار، مشيرًا إلى أن هناك تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن العام والدفاع المدني. 

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية إن "انفجارات وقعت في معسكرات المدفعية التابعة للجيش العربي بمنطقة الغباوي في محافظة الزرقاء“، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل على إخماد الحريق".

وأضافت المصادر: "الانفجارات وقعت بالذخيرة العسكرية المخزنة في مستودع الهاون 81".

فيما قال مصدر عسكري، إن "صوت الانفجار القوي الذي دوي في الزرقاء، جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة".
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