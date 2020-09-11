سكان شارع جمال حمدان بمدينة نصر يستغيثون.. القمامة تحاصرنا

شكا المواطن محمود عوض ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بشارع جمال حمدان آخر شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر .





ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من حى برفعها، وناشد المسئولين بضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.





وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



