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بين الناس

سكان شارع جمال حمدان بمدينة نصر يستغيثون.. القمامة تحاصرنا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود عوض ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بشارع جمال حمدان آخر شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر .

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من حى برفعها، وناشد المسئولين بضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع بهذه الصورة.

وأضاف : أن تجمع القمامة بهذه  الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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