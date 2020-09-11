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أخبار العالم

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
انفجار الزرقاء
انفجار الزرقاء
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شيماء مصطفى
أكدت القوات المسلحة الأردنية أن انفجار مدينة الزرقاء الذي وقع في مستودع لقنابل ناتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، في بيان عاجل، إن انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية.

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ما أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وأكدت القوات المسلحة أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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