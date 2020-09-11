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أخبار العالم

شرطة أبو ظبي تحيل حفل زفاف مخالف إلى نيابة الطوارئ

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
حفل زفاف في الإمارات
حفل زفاف في الإمارات _ ارشيفي
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محمود نوفل
تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط حفل زفاف في منزل مخالف لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، المتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا. 

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي كان قد أكد ان عقوبة  مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة والخاصة أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب هي 10000 درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم و 5000 درهم لكل من شارك.


وأحالت شرطة أبوظبي العريس ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث واتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المتواجدين والمشاركين في حفل الزفاف.

وناشدت شرطة أبوظبي بضرورة الالتزام بقرارات النائب العام بـالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات العائلية والالتزام بالتعليمات الوقائية تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة.

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.
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