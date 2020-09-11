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أخبار العالم

تفاصيل إغلاق محلات الذهب فى السودان بعد إعلان الطوارئ الاقتصادية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
تفاصيل إغلاق محلات
تفاصيل إغلاق محلات الذهب فى السودان
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سمر صالح
شهدت أسواق الذهب بالخرطوم وأم درمان وبحري، اغلاقا شاملا عن العمل وتكدس التجار أمام محلاتهم.

وعزا التجار خطوة الإضراب، لتدهور العملة الوطنية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار، واصفين الزيادة بغير المبررة وتساءلوا عن المتسبب الرئيس في الزيادة.

وأعلنت شعبة مصدري الذهب عن توقف البيع والشراء حتى غد السبت بسبب ارتفاع الدولار وانهيار العملة السودانية.

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال لـ(السوداني) إن الوقفة الاحتجاجية تلبية لنداء الوطن وللجنيه السوداني، مشيرا إلى أن الإغلاق تم نتيجة لانهيار العملة واغلاق كافة المحلات بمجمعات الذهب بالخرطوم وسعد قشرة وام درمان والكلاكلات.

وأوضح أن هنالك اجتماعا طارئا مرتقبا مع رئيس مجلس الوزراء حول تدهور العملة وارتفاع اسعار العملات والذهب، وتساءل عن دور الحكومة لمنع الانهيار الحالي بسوق الذهب والعملة السودانية.
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