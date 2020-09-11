بتكلفة 5 ملايين جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان المسجد القبلي بكفر أباظة

إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المسجد القبلي بقرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق و المقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 5 مليون جنيه على مساحة 375 متر ومزود بمصلى للسيدات.





أوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح و إعمار و تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتًا إلى أنه من المقرر إفتتاح 314 مسجد خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

أقرأ ايضا:

لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي .. وزير الأوقاف يعتذر عن افتتاح مسجد بالشرقية

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومناره تثقيفية ودعوية جديده تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحه.





وأشار إلى أنه في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي سيتم إفتتاح 53 مسجد بتكلفة تتخطى 200 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وصيانة، وذلك بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.





شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية كما شارك وزير الأوقاف محافظ الشرقية و أهالي المحافظة إحتفالاتهم بالعيد القومي وذلك بأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق .