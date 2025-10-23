البلطي بـ85 جنيه .. تعرف على أسعار الأسماك في الأسواق

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد دياب، وحياة مقطوف تقرير فيديو عن أسعار السمك اليوم الخميس بالأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة اليوم في أقدم أسواق السمك، وتحديدا في منطقة السيدة زينب، وأكدت أن أسعار السمك خلال هذه الأيام تشهد انخفاضات، وذلك بعد الحديث مع بعض تجار السمك.

وقال صاحب محل سمك، إن البلطي كان يباع بـ 100 جنيه، واليوم يباع بـ 85 جنيه، وأن الأسعار في فصل الشتاء تكون منخفضة بسبب كثرة أنواع السمك.

ولفت إلى أن سعر كيلو السمك المكرونة البلدي كانت يباع بـ 220 جنيه، وأن الآن تابع بـ 150 جنيه، قشر البياض بـ 1800 جنيه، والكبير منه بـ 220 جنيه.