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توك شو

آلات ذكية لبيع وتوزيع كمامات القماش في اليابان.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:01 م
ألات الكمامة
ألات الكمامة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها قيام مدينة هاماماتسو اليابانية بتوظيف ألات بيع ذكية متخصصة لتوزيع كمامات وأقنعة الوجه، تم تركيبها بتعاون مشترك بين مسؤولين محليين في المدينة ومجموعة من المواطنين.

توفر الألة للزبائن 18 نوعا مختلفا من الأقنعة المصنوعة من أقمشة ناعمة ومريحة تم إنتاجها محليا.

 حتى أن بعض أنواع الأقنعة تم تصميمها لتُشعر مرتديها بالبرودة أثناء حرارة الصيف الحارقة، وسعر الأرخص بينها يعادل 6 دولارات تقريبا.

ويقول مسؤول في مدينة هاماماتسو:"أن البيع وجها لوجه لم يعد بالأمر السهل، لذلك تتيح هذه الآلة للزبائن شراء الأقنعة المحلية في أي وقت يشاؤون ودون خرق قواعد التباعد الاجتماعي.
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