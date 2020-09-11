بدون وفيات.. الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، لافتة الي ان جميعها حالات مستقرة حيث تخضع للرعاية الصحية اللازمة.





وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي إجمالي الإصابات في الإمارات منذ تفشي الجائحة وحتي الان بلغ 77,842 حالة.









كما سجلت الوزارة شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .



