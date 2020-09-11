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أخبار العالم

بدون وفيات.. الإمارات تسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:01 م
الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، لافتة الي ان جميعها حالات مستقرة حيث تخضع للرعاية الصحية اللازمة. 

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي إجمالي الإصابات في الإمارات منذ تفشي الجائحة وحتي الان بلغ  77,842 حالة.


كما سجلت الوزارة شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .

كما بينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي  أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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