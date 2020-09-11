شاهد.. تحطيم صورة الرئيس اللبناني داخل قنصلية بيروت في باريس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دخول لبنانيات مبنى القنصلية في العاصمة الفرنسية باريس، لتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.





وأوضح المقطع دخول لبنانيتين مبنى القنصلية في باريس، وانتزاعهما صورة عون عن الحائط وتحطيمها.





يأتي ذلك بعد حالة الغضب العارمة التي أثيرت عقب اندلاع حريق هائل، أمس الخميس في مرفأ بيروت، بعد حوالي 40 يومًا من الانفجار الكارثي الذي وقع بالمرفأ ذاته في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة.





وأثار الحريق الجديد، حالة من الذعر بين سكان المنطقة الذي أصيبوا بصدمات نفسية جراء كارثة أغسطس بعدما انفجر 2750 طنا من نترات الأمونيوم بالمرفأ.



