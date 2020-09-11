AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. تحطيم صورة الرئيس اللبناني داخل قنصلية بيروت في باريس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:40 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
Advertisements
شيماء مصطفى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دخول لبنانيات مبنى القنصلية في العاصمة الفرنسية باريس، لتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأوضح المقطع دخول لبنانيتين مبنى القنصلية في باريس، وانتزاعهما صورة عون عن الحائط وتحطيمها.

يأتي ذلك بعد حالة الغضب العارمة التي أثيرت عقب اندلاع حريق هائل، أمس الخميس في مرفأ بيروت، بعد حوالي 40 يومًا من الانفجار الكارثي الذي وقع بالمرفأ ذاته في 4 أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة.

وأثار الحريق الجديد، حالة من الذعر بين سكان المنطقة الذي أصيبوا بصدمات نفسية جراء كارثة أغسطس بعدما انفجر 2750 طنا من نترات الأمونيوم بالمرفأ.

فيما تكهن لبنانيون في أعقاب حريق الخميس بأنه قد يكون محاولة لإزالة الأدلة على انفجار الشهر الماضي من مكان الحادث، خاصة بعد أن أرجعوا سبب هذا التفجير إلى إهمال الحكومة وسوء إدارتها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ في بيروت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

شاهد.. متظاهرو لبنان يقتحمون مقر وزارة الاقتصاد

الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

أول تعليق من مدير عام مرفأ بيروت على اندلاع الحريق الهائل

لا داعي لـ الهلع.. رسالة طمأنة من الأمين العام للصليب الأحمر بشأن حريق مرفأ بيروت الهائل

ترشيحاتنا

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

باستخدام غسول الفم .. علاج تشققات القدمين

يصب في مصلحة الوداد.. كيف تناولت صحف المغرب قرار تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تركي آل الشيخ يعلن عن تبرع جديد لجمعية قدامى اللاعبين

شاهد.. كيف تسبب كلب في إيقاف مدير شركة عالمية عن العمل

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور