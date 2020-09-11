بـ 200 مليون جنيه| الدولة تتوسع في بناء المساجد والشرقية تفتتح 53 في عيدها القومي

في رسالة قوية وواضحة من الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف للرد علي مثيري الفتن والشائعات من أعداء الوطن وإغلاق الباب عليهم حرصت الوزارة متمثلة في الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،المشاركة في إفتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.





واليوم وخلال إحتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي شارك وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في إفتتاح قرابة الـ 53 مسجدا بمختلف مراكز وقري المحافظة بتكلفة مالية تتخطى 200 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وصيانة، وذلك بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.





أقرأ ايضا:

محافظ الشرقية وأعضاء مجلس النواب يستقبلون وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لافتتاح 53 مسجدا





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انه تم وضع خطة من قبل الوزارة لإفتتاح و إعمار و تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.





وخلال زيارة الوزير اليوم لمحافظة الشرقية شارك في إفتتاح المسجد القبلي بقرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق و المقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه على مساحة 375 مترا ومزودا بمصلى للسيدات.

ومن المقرر ان تشهد زيارة وزير الأوقاف للمحافظة المشاركة في وضع حجر أساس مسجد بمنطقة القناطر التسعة بالمشاركة المجتمعية مع المحافظة.

كما قام وزيرالأوقاف ومحافظ الشرقية بتوزيع 4 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.

أوضح وزيرالأوقاف أنه إيمانًا من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الإجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة و المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم و تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد إحتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة إحتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية و المواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة



