AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجامعة العربية ترحب بحوار بوزنيقة والحراك السياسي لحل الأزمة الليبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:16 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
Advertisements
أ ش أ
رحبت جامعة الدول العربية بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده الملف الليبي والهادف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف الليبية والوصول إلى تفاهمات محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.

وثمن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عاليا الدور الذي قامت به المملكة المغربية في استضافة وتيسير الحوار الليبي الذي اختتم أعماله يوم أمس الخميس في بوزنيقة بالمغرب، وجمع ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والذي أسفر عن جملة من التفاهمات بين الجانبين وخاصة فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

في ذات السياق.. رحب المصدر بإعلان البعثة الأممية في ليبيا حول نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، والتفاهمات التي توصلت إليها الشخصيات الليبية المشاركة فيه بخصوص الاستحقاقات والخطوات الهادفة إلى استكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا واختتامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية تدعو إلى مواصلة كافة الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة والعمل على تفعيل التفاهمات المختلفة المتفق عليها، بما يصب في بناء مزيد من جسور الثقة بين الأطراف الليبية، ويساهم في الحفاظ على حالة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في الميدان، ويفضي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

حدد شروط نجاح جهود التسوية.. الأزمة الليبية تتصدر مباحثات أبو الغيط ورئيسة بعثة الأمم المتحدة

ليبيا وفلسطين.. ماذا دار بين أبو الغيط ووزير خارجية مالطا في لقاء اليوم؟

العربية: الوفود الليبية تطالب بتمديد المفاوضات في بوزنيقة

انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية في المغرب

تفاصيل المفاوضات الليبية في المغرب.. وفد من الوفاق يزور مصر لعرض مبادرة السراج والجيش الليبي يعلن موقفه.. ومحاولات إخوانية لإفساد المشاورات

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

إطلالة صباحية.. لقاء الخميسي فى أحدث ظهور على إنستجرام

استهدف قيادي بارز| تفجير انتحاري أمام مسجد جنوب الصومال

بدون صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو وصور

بنسب ما بين 20 - 70 % .. الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة

شاهد.. كيف تسبب كلب في إيقاف مدير شركة عالمية عن العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير