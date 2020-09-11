AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف اهتمت الدولة بالفلاح وتطوير أرضه.. متحدث "الزراعة" يجيب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 حيث جري استصلاح 1.5 مليون فدان وتم منحها للفلاحين والمستثمرين فضلا عن مشروع البتلو والمليون رأس ماشية.

واوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تنظر للفلاح بنظرة خاصة، بعد 2014، إذ تمثل المنظومة الزراعية 15% من إجمالي الدخل القومي، و20% من إجمالي الصادرات، كما أنها تمثل الأمن القومي المصري للغذاء، وبالتالي الدولة تضخ كل استثماراتها وجهودها لخدمة الفلاح.  

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لثلاث سنوات تشجيعا لهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الفلاح وتعزيز قدراته.

ولفت إلى  أن مزايا منظومة "كارت الفلاح" تعود بالنفع على المواطنين، موضحا أن الوزارة سيكون لديها حصر دقيق للمساحات المنزرعة وقواعد بيانات واضحة وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات واتخاذ القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية انتصار جديد للفلاح

نائبة تناشد البرلمان بسرعة التصويت على مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين

بعد مرور 68 عاما على أول عيد.. أبوصدام يعدد إنجازات الفلاح المصري

عيد الفلاح الـ68 مختلف.. جيش مصر الأخضر ينتصر على كورونا.. والرئيس السيسي يولى الاهتمام للقطاع الزراعى

11 جمعية.. الزراعة لأول مرة تهتم بالفلاح المصري بهذا الشكل| التفاصيل

من نجيب لـ السيسي ..كيف تعامل رؤساء مصر مع الفلاحين فى عيدهم ؟

ترشيحاتنا

هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

استهتار.. فيديو لطفل يقود شاحنة على طريق سريع يثير الغضب.. شاهد

تتجنب الأكل غير الصحي.. الشيف الشخصي لملكة بريطانيا يكشف عن وجبتها السريعة المفضلة

صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف لـ صدى البلد مصير النني مع آرسنال|شاهد

بعد كشفها عن سنها الحقيقي.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب

هتزيح الستار عن أغرب الأسرار| أبطال ذئاب الجبل في ضيافة صاحبة السعادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

مصاب بكورونا ينظم حفلًا في منزله بحضور 20 من أصدقائه