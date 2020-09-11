كيف اهتمت الدولة بالفلاح وتطوير أرضه.. متحدث "الزراعة" يجيب

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 حيث جري استصلاح 1.5 مليون فدان وتم منحها للفلاحين والمستثمرين فضلا عن مشروع البتلو والمليون رأس ماشية.





واوضح القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تنظر للفلاح بنظرة خاصة، بعد 2014، إذ تمثل المنظومة الزراعية 15% من إجمالي الدخل القومي، و20% من إجمالي الصادرات، كما أنها تمثل الأمن القومي المصري للغذاء، وبالتالي الدولة تضخ كل استثماراتها وجهودها لخدمة الفلاح.





وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لثلاث سنوات تشجيعا لهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الفلاح وتعزيز قدراته.





ولفت إلى أن مزايا منظومة "كارت الفلاح" تعود بالنفع على المواطنين، موضحا أن الوزارة سيكون لديها حصر دقيق للمساحات المنزرعة وقواعد بيانات واضحة وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات واتخاذ القرار.