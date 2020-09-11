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رياضة

الأهلي والإسماعيلي.. خطأ حارس المرمى يهدي المارد الأحمر الهدف الثالث

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:10 م
الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
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محمد سمير
عزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدمه علي الإسماعيلي باحراز الهدف الثالث في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ26 للمسابقة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي بعد خطأ من حارس مرمى الإسماعيلي الذي سقطت منه الكرة ليسددها الشيخ فى شباكه في الدقيقة 71 ويحتفل مع اللاعبين على طريقة مؤمن زكريا دعما للاعب. 

وكان تقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول.

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل أن يعود للفار الذي أيد القرار باحتساب ركلة الجزاء.

وأضاع عمر الوحش فرصة حقيقية للتقدم فى الدقيقة 45 بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد  لمسة يد على مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأحرز اليو بادجي الهدف الثاني للأهلي فى  شباك الإسماعيلي  بعد عدة تمريرات وصلت عند منطقة الجزاء يمررها أحمد الشيخ إلى بادجي يراوغ مدافع الإسماعيلي ثم يسدد بيسراه تسكن على يمين حارس الإسماعيلي الى داخل الشباك فى الدقيقة 66 ليحتفل بعد اللاعب على طريقة مؤمن زكريا.  

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.
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