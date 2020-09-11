AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:36 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
Advertisements
محمد الاسكندرانى
بعد زيارته القصيرة إلى مدينة الأقصر، توجه، اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى مدينة الغردقة، وتفقد المعرض المؤقت لبعض كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واوضح الدكتور خالد العناني ان هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وأشار الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إلى أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض بصفة مؤقته في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، على أن تلك الكنوز يتم عرضها لأول مرة في مصر خارج المتحف المصري بالتحرير، وستظل بمتحف الغردقة حتى يتم نقلها إلى مقر عرضها الدلئم بالمتحف المصري الكبير  المقرر افتتاحه عام 2021. كما انه يأتي في إطار سياسة الوزارة لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية. 

ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض، وتضم القطع الأخرى؛ تمثال اوشابتي يرتدي النمس المذهب، وغطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك، وتمثال اوشابتي يرتدي تاج الخربش ويمسك بالمذنبة والصولجان، وتمثال اوشابتي يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البونز وقلادة مذهبة، وسدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة وبوق من الفضة المذهبه، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبانوس والعاج، وإناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة، وعلبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق. 

جدير بالذكر ان هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض " توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي " بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
عنصر جذب للسائح.. وزير السياحة يتفقد معرض كنوز توت عنخ آمون بمتحف الغردقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة معرض آثار توت عنخ آمون إلى مصر.. وعرض مؤقت بمتحفي الغردقة وشرم الشيخ لأول مرة

قبل افتتاحه.. «ملوك الشمس» تنير المتحف القومي بالتشيك .. صور

ملوك الشمس.. رئيس الوزراء التشيكي والعنانى يفتتحان أول معرض للآثار المصرية في براج

وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بمتحف الغردقة

بعد عودتها من الخارج.. افتتاح معرض مقتنيات توت عنخ آمون في متحف الغردقة

وزير الآثار يفتتح المعرض المتحفي المؤقت لـ توت عنخ آمون في الغردقة

ترشيحاتنا

قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

ملوك الطايرة في مصر.. تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي

استثماري كبير يخنق كلبه ويسحله بطريقة بشعة .. شاهد

شاهد.. لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا بعد التسجيل في مرمى الإسماعيلي

شعب واحد.. وزيرة الصحة تكشف أسباب زيارتها الأخيرة للسودان

افتكرتها أجنبية وهتقبل| ممرض يتحرش بـ مريضة كورونا بمستشفى خاص في الدقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

بـ الروب الأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام