زوجة وليد سليمان توجه رسالة له بعد الفوز على الإسماعيلي.. شاهد

وجهت زوجة وليد سليمان لاعب النادى الاهلى ، رسالة له وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ونشرت صورة له وعلقت قائلة " ربنا يحميك ياحاوي ويزيدك من نعيمه فاضل على الحلو تكه باذن الله".
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ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.
ونشرت صورة له وعلقت قائلة " ربنا يحميك ياحاوي ويزيدك من نعيمه فاضل على الحلو تكه باذن الله".
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ويذكر ان اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.