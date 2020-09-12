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فن

أخبار الفن.. عروسة حمو بيكا قبل وبعد المكياج.. فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، علقت من خلاله على حالة الجدل التي اجتاحت السوشيال ميديا، بشأن انتقادها الفنانة سلاف فواخرجي، ورغبتها في تقديم مشاهد حميمية مع الفنان تيم حسن.

نشرت الميك أب أرتست «مي آدم»، عدة صور لها، عبر خاصية ستوري (القصص) على حسابها بتطبيق "انستجرام"، عدة فيديوهات قصيرة لـ عروسة مغني المهرجانات حمو بيكا، أظهرت فيها مراحل عملية وضع المكياج لها. 

خرج المنشد محمود التهامي، عن صمته وأعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات وفاة والده الشيخ ياسين التهامي، التي انتشرت أمس. 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر. 

نشر الفنان رامز أمير، صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، كشف من خلالها عن حبيبته للمرة الأولى، ولكن بطريقة خاصة، إذ قام بالتمويه على صورة حبيبته، ليخفي ملامحها. 

وجهت الفنانة السورية ميادة الحناوي، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقالت "أحيي الأستاذ هاني، الذي أحبه كثيرا من كل قلبي، وأشد على يديه لأنه يمنع التدهور في الأغنية العربية".

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